«Нагло припарковался на месте для инвалидов», - начальник херсонских патрульных об инциденте с нардепом Спиваковским

Максим Ермаков Начальник управления патрульной полиции в Херсонской области Максим Ермаков опроверг заявление народного депутата Украины Александра Спиваковского о том, что патрульные полицейские толкали и оскорбляли его.

Об этом он написал в комментарии к публикации Спиваковского, скриншот которой опубликовал на своей странице в Facebook Мартин Брест.

Как ранее сообщалось, Народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Александр Спиваковский заявил, что сотрудники Национальной полиции «накинулись» на него во время его поездки в один из торговых центров Херсона.

По словам Ермакова, нардеп припарковал свой автомобиль на месте для инвалидов и патрульные подошли к нему с просьбой оставить машину в другом месте. В ответ Спиваковский начал хватать полицейских за руки и объяснять «кто здесь кто» .

Начальник управления уверяет, что инцидент закончился устным предупреждением, депутат сменил место парковки и ушел.