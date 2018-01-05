В Канаде жители провинции несколько часов спасали выброшенного на берег кита

В канадской провинции Новая Шотландия люди несколько часов спасали кита, который выбросился на берег.

Об этом событии сообщил в Instagram сын мужчины, который обнаружил кита на побережье.

Так, житель прибрежного района обнаружил на берегу выброшенного кита. Он позвонил в службу спасения и позвал на место сына с друзьями.

Прибывшие на пляж несколько десятков местных жителей очистили животное от песка, накрыли пледами и стали поливать водой.

Под руководством спасателей люди вырыли траншею, положили кита весом не менее 2 тысяч килограмм на тряпичный плот и оттащили к воде.

Напомним, что ранее в Тихом океане сотрудники береговой охраны США спасли черепаху, которая застряла в 800 килограммах кокаина.