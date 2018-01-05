Николаевские спасатели за прошедшие сутки дважды выезжали на пожары

За прошедшие сутки, 4 января, спасатели Николаевщины дважды тушили пожары на территории частных домовладений.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 14:10 по телефону «101» сообщили о пожаре, который возник на улице Горького в селе Станционное Новобугского района. На месте спасатели выяснили, что горит хозяйственная постройка, огонь распространился на площадь 30 кв.м. В 14:29 пожар локализован, 14:55 - ликвидирован. От ГСЧС работали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Вечером этого же дня на линию «101» поступила информация о возгорании соломы на территории частного домовладения по улице Садовой в селе Бондаревка Веселиновского района.

По вызову направили отделение спасателей и местную пожарную команду «Токаревка». Силами пожарных удалось не допустить увеличения площади горения, которая на момент прибытия подразделения составила 30 кв.м. Пожар в 19:25 локализовали, в 19:50 ликвидировали. К тушению привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники. Причины обоих огневых случаев устанавливаются.

Напомним, что в поселке Братское Николаевской области вечером 3 января из-за неосторожного обращения неизвестных с огнем загорелся заброшенный дом.