На Николаевщине женщина получила ожоги из-за неисправного газового оборудования – она невовремя зажгла свечу

В селе Сергеевка Братского района 54-летняя женщина получила ожоги из-за неисправности газового оборудования.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 4 января женщина, зажигая свечу, зашла в помещение, затем произошел хлопок, и на ней мгновенно вспыхнула одежда. Женщина получила значительные ожоги кожи. Вероятной причиной хлопка стал неисправный газовый конвектор.

Другое происшествие в этот же день зарегистрировано в селе Благодаровка Николаевского района. Из-за короткого замыкания электросети возник пожар в бытовой комнате жилого дома. Хозяин дома, самостоятельно ликвидируя пожар, получил ожоги рук и лица. Оба пострадавших находятся в лечебных учреждениях под наблюдением медиков.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели потушили горящую пристройку жилого дома.