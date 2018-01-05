В Новой Одессе водитель «Mazda» съехал в кювет, пострадала пассажирка

В четверг, 4 января, около 15:55 в городе Новая Одесса водитель автомобиля «Mazda» съехал в кювет, в результате чего пострадала его пассажирка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось возле автозаправочной станции по улице Центральной, за рулем «Mazda» был 45-летний мужчина. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате пострадала 49-летняя пассажирка, ее с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что 2 января на автодороге «Николаев - Доманевка - Березки», между селами Кринички и Михайловка Николаевского района «Opel» съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибла женщина-водитель.