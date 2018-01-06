США показали видео перехватов российских истребителей над Балтией

Миссия НАТО, задействованная в охране воздушного пространства стран Балтии, опубликовала видео двух перехватов российских истребителей Су-30.

Об этом говорится в сообщении на видеопортале армии США Dvids.

«Перехваты — это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом», — говорится в сообщении американской армии.

На видео демонстрируется вылет самолетов F-15 ВВС США для сопровождения двух российских истребителей Су-30 (1 мин 39 сек) в международном воздушном пространстве Балтии, который состоялся 23 ноября 2017 года.

Отмечается, что российский самолет не передавал соответствующие коды, необходимые для контроля движения в воздухе, и не имел плана полета.

Со второй минуты на видеозаписи можно увидеть еще один перехват российских истребителей в международном воздушном пространстве Балтии. Этот инцидент произошел 13 декабря 2017 года. Самолеты НАТО поднимались в воздух по тем же причинам, что и в предыдущем случае.

Пилоты из 493-й экспедиционной истребительной эскадрильи профессионально выполнили перехват и действовали в международном воздушном пространстве согласно всем соответствующим международным правилам полетов и стандартам безопасности, — говорится в сообщении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ заявил, что российские истребители Су-30 23 ноября и 13 декабря совершали учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтики. В ведомстве отметили, что истребители F-15 НАТО приблизились к Су-30 на безопасное расстояние и удалились.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — заявили в Минобороны.

Напоминаем, что ранее Пентагон опубликовал кадры перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 в небе над Балтикой.