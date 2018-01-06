В Первомайске у фуры перевернулся прицеп – «киевская» трасса оказалась заблокирована

В Первомайске днем в субботу, 6 декабря, у грузовика «КамАЗ» перевернулся прицеп.

Об этом сообщает сайт «Новости-N».

«КамАЗ», груженный импортным удобрением, ехал со стороны Николаева в направлении Доманевского района. На подъеме по улице Киевской водитель не справился с управлением и у него перевернулся прицеп с грузом. Удобрение высыпалось на дорогу. Помимо этого, в него въехал двигающийся во встречном направлении седельный тягач «Renault Magnum». В результате ДТП никто не пострадал, «Renault» получил значительные механические повреждения.

На данный момент прибыли сотрудники фирмы, которые пытаются собрать дорогостоящий груз. «Киевская» трасса оказалась практически полностью заблокирована, так как автомобили перекрыли движение в обоих направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Одессе водитель «Mazda» съехал в кювет.