В Новом Буге «Opel» сбил пенсионерку

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В городе Новый Буг на Николаевщине 6 января 28-летний водитель автомобиля «Opel Astra» сбил 80-летнюю пенсионерку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 17:40 на улице Гагарина. Для оказания медицинской помощи пострадавшую госпитализировали. По заключению медиков, жизни женщины ничего не угрожает. Информацию по данному факту внесли в журнал Единого учета. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске у фуры перевернулся прицеп.

Вадим Богданов

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