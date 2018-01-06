В Новом Буге «Opel» сбил пенсионерку

В городе Новый Буг на Николаевщине 6 января 28-летний водитель автомобиля «Opel Astra» сбил 80-летнюю пенсионерку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось около 17:40 на улице Гагарина. Для оказания медицинской помощи пострадавшую госпитализировали. По заключению медиков, жизни женщины ничего не угрожает. Информацию по данному факту внесли в журнал Единого учета. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске у фуры перевернулся прицеп.