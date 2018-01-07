«Порвали вены и бросили истекать кровью»: В больнице Киева не оказали помощь 2-летнему мальчику

В 4-й детской больнице Киева двухлетнему ребенку, гражданину Италии вместо оказания срочной медицинской помощи были нанесены телесные повреждения.

Об этом в Facebook написала мама ребенка Ирина Нижинская.

«Оказывается, тяжелая инфекционная болезнь — это не самое страшное. Самое страшное — это обратиться по скорой в клинику «Амеда», которая направит в 4-ю детскую больницу, где теряющему сознание 2-летнему ребенку неадекватная медсестра порвет вены, так и не сделав капельницу, после получаса новых попыток, психанув, бросит истекающего кровью ребенка, так и не обработав нанесенные раны. И если вы думаете, что это фильм ужасов, то вы ошибаетесь! Киев, январь 2018 года», – пишет она.

«Обращаюсь к своим друзьям -коллегам — поправьте меня если я упустила важные детали при установлении фактов: малолетнему ребенку гражданину Италии вместо оказания срочной медицинской помощи были нанесены телесные повреждения, не оказана необходимая помощь, в результате чего состояние ухудшилось и по приезде в другую клинику оказана интенсивная терапия, чего можно было избежать вовремя оказав нужную помощь», - добавила мама ребенка.

Как рассказала Ирина Цензор.НЕТ, по ее заявлению Дарницким управлением Нацполиции начато уголовное производство.

«Приезжала следственно-оперативная группа и мы надеемся на всестороннее и объективное расследование. Но прежде всего мы сконцентрированы на быстром выздоровлении ребенка!», - рассказала Нижинская.

По ее словам, после инцидента никто им из больнице не звонил.

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