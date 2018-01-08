В Китае столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно – пропали 32 человека

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У восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали.

Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал «CGTN».

Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.

Отмечается, что нефтяной танкер после столкновения загорелся, и 32 члена экипажа, включая 30 иранцев и двух бенгальцев, пропали без вести. 21 члена китайского экипажа на грузовом судне удалось спасти.

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, в Черном море затонул разведывательный корабль российских ВМС.

Роман Свиридов

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