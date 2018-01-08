В Греции молодая пара покончили с собой – по версии полиции, это был сатанинский ритуал

На греческом острове Кефалония во время встречи Нового года погибла пара туристов - 23-летняя уроженка Болгарии Лилия Ботишева и 30-летний мужчина из Германии.

Об этом сообщает Newwest, ссылаясь на The Sun.

Так, тела погибших нашла хозяйка квартиры, которую пара сняла на праздники. Рядом с ними были свечи, ножи, пентаграммы и многочисленные предметы, предназначенные для проведения сатанинских ритуалов.

По версии полиции, девушка сама нанесла себе многочисленные порезы, которые привели к большой потере крови и смерти. Они считают, что мужчина в это время наблюдал за её смертью, а потом в ванной покончил с собой.

Фото: Facebook Лилии Ботышевой Фото: Facebook Лилии Ботышевой

Также отмечается, что шрамы на теле девушки свидетельствуют о том, что в подобных ритуалах она участвовала не впервые.

В то же время на странице в Facebook погибшей Лилии размещены записи её близких, которые свидетельствуют о том, что девушку объявили в розыск ещё в июне 2017 года. В августе офицеру полиции удалось связаться с ней и она сказала, что «пока решила отключиться от своей социальной жизни». Однако родственники не прекращали её искать.

Ранее сообщалось, что в Милане похищенную модель пытались продать в сексуальное рабство через интернет.