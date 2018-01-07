В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро.

Об этом сообщает местный телеканал TV2.

Как сообщается, в результате взрыва 60-летний и 45-летний мужчины получили ранения, один из мужчин тяжело ранен.

По данным полиции, пострадавший поднял взрывоопасный предмет с земли, после чего он взорвался.

Как сообщается, взрыв произошел на станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинге. На данный момент на месте взрыва работают местные правоохранители.

Позже стало известно, что в больнице умер один из пострадавших в результате взрыва в столице Швеции Стокгольме, который произошел в воскресенье, 7 января. Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает издание Аftonbladet.

В результате взрыва в Стокгольме пострадали 60-летний мужчина и 45-летняя женщина, они были доставлены в больницу. Мужчина, который был серьезно ранен после того, как поднял взрывоопасный предмет с земли, позже умер от полученных ран. Женщина получила травмы лица.

Согласно информации Aftonbladet, речь идет о ручной гранате. В полиции заявили, что ничто не указывает на то, что взрыв в Стокгольме был направлен против этих двух пострадавших.

Напомним, ранее в Стокгольме грузовик въехал в толпу людей.