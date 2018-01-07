На Закарпатье колядующих детей угостили алкоголем – двое госпитализированы с тяжелым отравлением

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5298 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3178)   

На Закарпатье в селе Драгово Хустского района двое 13-летних мальчиков тяжело отравились алкоголем, который им дали во время колядования.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Ночью в воскресенье, 7 января, врач приемного отделения местной больницы сообщил в полицию, что к ним доставили двоих подростков с тяжелым алкогольным отравлением. 

Следственно-оперативная группа установила, что двое 13-летних местных жителей отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Сейчас один из мальчиков в тяжелом состоянии находится в реанимации, второй - с отравлением средней тяжести, на лечении в детском отделении.

Ранее сообщалось, что в Измаиле 9-летний мальчик впал в алкогольную кому, после того как нашел дома водку и выпил её.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия