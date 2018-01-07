В Венесуэле на фоне дефицита продовольствия люди разграбили 20 магазинов – правительство выставило у них военных

На юге Венесуэлы на фоне мощной инфляции и дефицита продовольствия разграбили 20 магазинов. Теперь входы в супермаркеты охраняют военные и полицейские.

Об этом сообщает Deutche Welle.

Так, в субботу, 6 января, в Кайкаре разграбили не менее 20 магазинов. За незаконное присвоение продукции правоохранители задержали 48 человек, в ходе задерждания двое погибли. Теперь в Венесуэле военные и сотрудники полиции охраняют входы в супермаркеты, позволяя попасть внутрь только ограниченному количеству покупателей.

В связи с мощной инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом, в стране остро ощущается дефицит продовольствия. Также ситуацию обостряют низкие зарплаты населения. В свою очередь власти обязали владельцев 26 сетей самых популярных супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. После чего у магазинов выстроились длинные очереди и они привлекли военных для поддержания порядка.

Отмечается, что наиболее малообеспеченные слои населения имеют право претендовать на продовольственную помощь, однако только после того, как власть удовлетворит из запрос в письменной форме.

Как ранее сообщалось, на фоне затяжного продуктового кризиса в Венесуэле военнослужащий национальной гвардии застрелил в очереди за свининой беременную 18-летнюю девушку. Также напомним, что в июле 2016 года правительство Колумбии временно открывало границу для граждан Венесуэлы, желающих приобрести товары первой необходимости на колумбийской территории.