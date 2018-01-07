В Беларуси гимнастка во время циркового выступления сорвалась из-под купола

В Беларуси воздушная гимнастка из московского коллектива Алишера Алиева Юлия Тикаева упала с высоты во время циркового представления.

Об этом сообщает Lenta.ru.

В пятницу, 5 января, во время выполнения сложного акробатического элемента 20-летняя артистка упала на арену, пролетев мимо страховочной сетки.

Девушку госпитализировали с гематомой головы. По предварительным данным, переломов и других серьезных травм у нее нет. Отмечается, что высота, с которой упала Тикаева, примерно равна высоте четырехэтажного дома.

Напомним, что ранее в Белой Церкви цирковой медведь напал на зрителей – в результате давки пострадали люди.