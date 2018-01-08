Во Львове женщина на иномарке сбила двух патрульных, одного из них провезла на капоте полкилометра

В воскресенье, 7 января, во Львове женщина-водитель Peugeot 208 с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение Правил дорожного движения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки. Ее остановили патрульные, однако вместо того, чтобы предъявлять документы, женщина намеренно поехала. Сначала она наехала на одного инспектора, его от удара отбросило в сторону. А тогда, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Она провезла патрульного по улицам Чупрынки, Захаревича и Котляревского, потом сбросила с капота и на большой скорости уехала.

В результате инцидента патрульный получил ушибы, ссадины и перелом руки.

Полицейские оперативно обнаружили и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Личность нарушителя установлена. Ею оказалась 26-летняя женщина, которая уже неоднократно нарушала ПДД и в свое время получила свою долю «славы» в Интернете.

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