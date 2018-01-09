Жительница села на Николаевщине обвинила фермера в избиении сестры – в полиции заявили, что девушка отказывалась проходить СМЭ

Галина Жительница села Бугское Новоодесского района обвинила местного фермера в том, что он избил её 18-летнюю сестру.

Видео с показаниями сестры она опубликовала в общедоступной группе в Facebook.

Так, на видео Галина рассказывает, что сидела в беседке со своими друзьями, когда к ним подошел местный фермер и стал приставать к одной из подруг. После он подошел к девушке и скинул её с беседки. Когда она начала спрашивать, почему он это делает, фермер обматерил её, ударив кулаком по лицу. Девушка ударила в ответ, после чего началась драка, в ходе которой мужчина перекинул её через беседку и ушел.

В комментарии к видео сестра пострадавшей написала, что мужчина «откупился от полиции» и его отпустили.

«Этот человек постоянно избивает прохожих без видимых причин, а если он побьёт ребёнка? Что тогда? А если он убьёт человека? Заявление мы написали,полиция приехала сказали «айайяй» и уехали. На этом точка. Он просто откупился и все, а у ребёнка переносица опухла синяя, сотрясение», - говорится в сообщении.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции в Николаевской области сообщили, что отец Галины написал заявление в полицию 3 января около 11:30. Он указал на местного фермера, как на обидчика своей 18-летней дочери, который беспричинно ее ударил на улице.

«Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия, собрали материалы по данному факту, в том числе опросили участников пострадавшей стороны конфликта. По месту жительства фермера правоохранителям добровольно никто не открыл, поэтому меры для установления его места нахождения употребляются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские рассказали пострадавшей о необходимости прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений, однако та отказалась.

«То есть телесные повреждения потерпевшая отказалась зафиксировать ни медиками, ни экспертами, а затем рассказала о них в обращении в соцсети. Формально в действиях односельчанина потерпевшей предварительно усматриваются признаки ч. 1 ст. 125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Из-за отсутствия заявления от самого пострадавшего, какого-либо документального подтверждения хотя бы наличия у заявителя телесных повреждений и ее отказ содействовать рассмотрению, руководствуясь ст. 477 УПК, участковый офицер полиции, который находился в составе следственно-оперативной группы, списал указанные материалы к делу», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, руководитель Новоодесского отдела полиции 8 января принял решение внести факт избиения девушки в ЕДР по признакам части 1 статьи 125 Уголовного Кодека Украины. После общения с полицейскими девушка согласилась пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас продолжается расследования произошедшего. В полицию уже вызвали подозреваемого 49-летнего местного жителя.

Напомним, что ранее на Николаевщине фермер бросался с ножом на владельца пая и его друга-инвалида.