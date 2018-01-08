Суд на месяц отправил в СИЗО экс-«министра» аннексированного Крыма, которого подозревают в госизмене

Пётр Михальчевский Суд арестовал на месяц экс-«министра» аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры АРК.

Напомним, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бывшего «министра здравоохранения» так называемой «Республики Крым» Петра Михальчевского,

Так, представители прокуратуры АР Крым просили арестовать Михальчевского на 60 суток. В то же время адвокаты настаивали на том, что их подзащитный не должен содержаться под стражей, так как не намерен скрываться и, наоборот, хочет через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что никак не вредил Украине.

«Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский содействовал организации "референдума" о присоединении Крыма к России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Михальчевский заявил журналистам, что не считает себя виновным в каких либо правонарушениях. Отбывать срок он будет в СИЗО Херсона.