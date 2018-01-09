В Китае предупредили об угрозе взрыва танкера, который третий день горит у побережья

В Китае власти сообщили об угрозе взрыва или затопления танкера, который загорелся у китайского побережья после столкновения с грузовым судном в субботу, 6 января.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на официальные китайские СМИ.

Утром в понедельник, 8 января, спасателям удалось обнаружить одно тело. Пока личность погибшего не установлена.

Условия для проведения поисково-спасательной операции являются неблагоприятными.

По данным представителя Национального агентства морской полиции Южной Кореи, от танкера тянется густой черный дым. Также, по его словам, видимость осложняется плохими погодными условиями.

По информации министерства транспорта Китая, столкновение двух судов произошло в 257 км от Шанхая. Всех членов экипажа сухогруза, шедшего под китайским флагом, удалось спасти. Они все являются гражданами КНР. Причина столкновения пока не установлена.

В то же время представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, который принадлежит Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Ранее Тегеран также заявлял о риске затопления танкера.

Напомним, что 6 января у берегов Китая загорелся танкер с нефтью, членов экипажа ищут.