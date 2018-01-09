«Полыхало с первого по седьмой этаж»: В Тюмени горела жилая девятиэтажка

В понедельник, 8 января, в Тюмени, в одном из жилых домов произошел пожар: девятиэтажка полыхала с первого по седьмой этажи, из дома эвакуировали 160 человек. В результате погиб минимум один человек, еще один госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пожар произошел в Тюмени в девятиэтажном пансионате-малосемейке», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что из здания спасены 23 человека, в том числе два ребенка.

«В 15:41 мск в доме номер 6 по Ткацкому проезду в Тюмени произошло загорание утеплителя с первого по седьмой этажи на площади около 1,5 тыс кв. м с распространением на кровлю здания», — говорится в сообщении.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о поджоге.

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в Тюмени, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», — говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленное лицо подожгло одну из квартир.

«В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Кроме того, в ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается», — отметили в пресс-службе.

Все жильцы дома эвакуированы, следователи осматривают место происшествия и выясняют причины произошедшего.

Напомним, в Ижевске обрушилась часть жилой многоэтажки, есть пострадавшие и погибшие.