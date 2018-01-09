В Виннице патрульные применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя

В Виннице патрульные полицейские применили табельное огнестрельное оружие, чтобы задержать водителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

"В ночь на 8 января на улице Чапельской патрульные заметили автомобиль BMW, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские подали ему сигнал об остановке. Но как и большинство водителей-нарушителей, мужчина требование проигнорировал и продолжил движение, лишь добавив скорости", - говорится в сообщении.

Во время преследования водитель не реагировал на неоднократные требования полицейских остановиться. Его несколько раз предупреждали, что, если он не остановится, правоохранители будут вынуждены применить оружие. Однако, это не остановило нарушителя.

Инспекторы совершили два выстрела по колесам и авто остановилось.

Кроме водителя в машине находились еще трое его товарищей. Все они пытались сбежать от патрульных, но были задержаны.

Как выяснилось впоследствии, уровень алкоголя в организме 21-летнего водителя почти в 8 раз превышал допустимую норму - 1,34 промилле.

На него составили ряд админматериалов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130), за неостановку по требованию полицейских (ст. 122-2), за создание аварийной ситуации (ст. 122-4), отсутствие подсветки номерного знака (ч. 6 ст. 121), за вождение в темное время суток без включенных фар (ч. 2 ст. 122), а также за то, что тот не имел при себе никаких документов (ч. 1 ст. 126) и вообще не получал водительское удостоверение (ч. 2 ст. 126).

По факту сопротивления работникам полиции при исполнении начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

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