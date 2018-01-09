На Николаевщине во время рождественских праздников двое мужчин получили травмы в ДТП

Во время рождественских праздников, 6-7 января, на Николаевщине произошло два ДТП, в результате которых водители автомобилей получили телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 6 января около 21:20 в селе Синюхин Брод Первомайского района, по улице Мира водитель автомобиля «ВАЗ-2101», по предварительным данным не справившись с управлением, столкнулся с препятствием - электроопорой. Вследствие ДТП 29-летний водитель получил телесные повреждения.

Второе происшествие случилось 7 января в 22:15 в селе Майоровка Новобугского района. Водитель, управляя автомобилем «Москвич», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и вылетел в кювет. В результате ДТП 28-летний водитель госпитализирован с травмами.

«По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»). Продолжается расследование», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 января на автодороге «Николаев - Доманевка - Березки», между селами Кринички и Михайловка Николаевского района произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель.