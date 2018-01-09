В США из-за аномальных холодов аллигаторы вмерзли в лед

В национальном парке Северной Каролины из-за аномальных холодов в местных водоемах аллигаторы вмерзли в лед.

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

Рептилии замерзли вместе с водой, оставив только нос и пасть на поверхности для дыхания. Как пояснили сотрудники парка, аллигаторы так адаптируются к необычным условиями: когда потеплеет, они «оттают» и оживут.

Как сообщалось ранее, из-за резкого похолодания во Флориде замерзают и впадают в оцепенение ящерицы игуаны и морские черепахи – одни падают с деревьев, другие вяло плавают на поверхности воды.