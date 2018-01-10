Без прав, на скорости 130 км/ч и с пьяной компанией: В Николаеве осудили студентку за ДТП с перевернутой «Тойота Camry»

Ленинский районный суд Николаева признал виновной в совершении ДТП студентку Николаевского высшего профессионального училища технологий и дизайна и приговорил ее к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, как поздним вечером 26 мая возле Николаева автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся автомобиль «Toyota Camry», в котором ехала компания, отмечавшая выпускной на природе.

В приговоре отмечается, что за рулем «Тойота Camry» находилась именно обвиняемая, у которой, по ее же словам, не было не только водительского удостоверения, но и каких-либо навыков вождения. При этом всем она ехала со скоростью примерно 130 км/ч по трассе Н-11 «Днепр-Николаев» со стороны Баштанки в направлении города Николаева.

«Проявила невнимательность в дорожной обстановке ситуация не контролировала свое движение, хотя обязана был постоянно его контролировать и имела такую ​​возможность, не следила за дорожной обстановкой, соответственно не реагировала на ее изменения, ни выбрала безопасную скорость движения своего транспортного средства, в результате чего не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля», - говорится в приговоре.

фото - с места аварии

В результате аварии один из пассажиров автомобиля получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома 3-5 ребер справа, перелома 10-го грудного позвонка с повреждением спинного мозга, параличом нижних конечностей и нарушением функций тазовых органов.

«Обвиняемая свою вину в совершении преступления, признала полностью и пояснила, что она вместе с еще тремя знакомыми поехали на машине в лес. Там все, кроме нее, употребляли алкогольные напитки. Когда собирались уже домой, компания решила, что она сядет за руль, так как была трезвой. Водительское удостоверение у нее нет, и управлению автомобилем также не училась, и все об этом знали. Проехав село Зайчевское, ехала по левой полосе и хотела перестроиться в правую, ехала со скоростью 120-130 км, так как ее просили ехать быстрее пассажиры сзади. В то время по левой полосе ехала другая машина, которую по каким-то причинам начало разворачивать. Она хотела перестроиться, но, возможно, на что-то наехала, и машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась», - говорится в приговоре.

Рассмотрев материалы дела, суд посчитал возможным освободить обвиняемую от наказания в виде лишения свободы с назначением испытательного срока.