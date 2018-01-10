В Черновцах в здании ГФС прогремел взрыв: есть пострадавшие

В Черновцах в среду, 10 января, в здании Государственной фискальной службы прогремел взрыв, в результате чего пострадало несколько человек.

Об этом сообщает местное издание Час.

По предварительной информации, пострадали 3 человека. Один пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники. Из здания были эвакуированы более 100 сотрудников учреждения.

Напомним, что николаевец притащил в СБУ подозрительную коробку с механизмом внутри – ему показалось, что это «бомба».