«Крым никогда не был украинским», - наместник Киево-Печерской лавры сделал скандальное заявление

Наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел заявил, что Крым никогда не был украинским.

Об этом он сказал во время общения с участниками акции протеста под Киево-Печерской Лаврой 8 января. Видео опубликовал в Facebook лидер националистической организации С14 Евгений Карась.

Он также считает, что присоединение Крыма к Украине в 1954 году было «незаконным».

- Это незаконно было сделано в свое время Сталиным…. Ты знаешь историю, что Крым никогда не был украинским, — сказал владыка Павел, обращаясь к активисту.

После этого участники акции уточнили, что это происходило во времена Никиты Хрущева (бывший генсек ЦК КПСС, — ПН), но владыка Павел продолжал утверждать, что «было при Сталине все сделано».

Также на вопрос, с кем воюет Украина на Донбассе, владыка Павел сказал, что он «не был на войне».

- Неизвестно поэтому — кто и с кем, — добавил он.

При этом он уточнил, что в Украине нет «Московского патриархата».

- Есть Русская православная церковь, а не Московский патриархат, — отметил наместник Киево-Печерской лавры.

Разговор с владыкой Павлом смотрите на видео с 10-й минуты.

Напомним, в Киеве радикальные националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру.