В облздраве уточнили количество заболевших гепатитом А николаевцев и напоминают, как избежать заражения

В Николаевской областной инфекционной больнице по состоянию на 16:00 10 января находятся 46 пациентов с диагнозом гепатит А. Еще 14 детей находятся в областной детской инфекционной больнице.

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Николаевской ОГА.

Отмечается, что 10 января в Николаеве прошло заседание областного оперативного штаба по вопросам гепатита А.

«В областной инфекционной больнице по состоянию на 16:00 10 января находятся 46 пациентов. Еще 14 детей находятся в областной детской инфекционной больнице. В обоих больницах в настоящее время созданы условия для размещения больных, есть лекарства для эффективного и качественного оказания специализированной медицинской помощи. Также проведено перераспределение лекарственных средств между учреждениями здравоохранения для обеспечения лечения пациентов и разработан план действий на случай увеличения количества больных. Сегодня в больницы уже обращаются и контактные лица – люди, которые контактировали с больными гепатитом А», - отмечено в сообщении.

Специалисты «Николаевского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины» отмечают, что на сегодня нельзя исключить, что источником заражения является питьевая вода.

Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства отмечает, что уже обследованы учебные заведения (школы, детские сады), даны соответствующие рекомендации по профилактике заболевания.

Стоит отметить, что ранее управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета сообщило, что по состоянию на 15:00 10 января на территории города Николаева зарегистрировано 74 случая заболевания вирусным гепатитом А.

Отмечалось, что из 74 зарегистрированных случаев:

- легкой тяжести - четыре человека, из них один ребенок;

- средней тяжести - 62 человека, из них 15 детей;

- тяжелой формы - восемь человек, из них один ребенок, - говорится в сообщении.

«Лабораторно подтвержден диагноз у 40 человек, в том числе у восьми детей. Во вторник, 9 января состоялось заседание рабочей группы по координации мероприятий по предупреждению возникновения и распространения вирусного гепатита А среди населения Николаева, в ходе которого определены дополнительные меры по данному вопросу. Эпидрасследование по выявлению источника инфекции продолжается», - говорилось в сообщении.

Отметим, что на данный момент городской совет удалил приведенную выше информацию и опубликовал на своем официальном сайте пресс-релиз управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, с целью ускорения процесса расследования уголовного производства, начатого по факту массового заболевания граждан гепатитом А, создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Заводского отдела полиции.