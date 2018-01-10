Суд закрыл дело против нардепа Антонищака, пойманного пьяным за рулем

Николаевский районный суд Львовской области закрыл дело в отношении народного депутата от БПП Андрея Антонищака, который был задержан в августе 2017 года за вождение в пьяном виде.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Как говорится в постановлении суда, дело закрыто за истечением срока наложения административного взыскания. Также отмечается, что инспектор патрульной полиции, который составил протокол об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, а также двое свидетелей, по меньшей мере трижды не являлись на судебные заседания.

Поэтому из-за истечения срока наложения административного взыскания (прошло более 3 месяцев со дня совершения правонарушения) суд не привлек Антонищака к ответственности — не лишил его водительских прав сроком на 1 год, а также не оштрафовал на 10,2 тыс. гривен.

Напомним, 11 августа 2017 года патрульные задержали депутата Андрея Антонищака за рулем Audi A6 в Каменка-Бугском районе на трассе Киев-Чоп и составили прокол по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Депутат отказался проходить экспертизу и проверку на алкотестере, однако полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердили и два свидетеля, которые были на месте происшествия.

Как известно, ранее суд закрыл дело против нардепа, который участвовал в «прорыве границы» с Саакашвили