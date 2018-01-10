В Тернополе водители маршруток устроили забастовку из-за электронной системы оплаты

В Тернополе сегодня утром большинство маршрутных автобусов не вышли на рейсы. Водители объявили забастовку из-за введения электронной оплаты проезда.

Об этом сообщает местное издание «20 минут».

По городу ездят только единичные социальные автобусы и переполненные троллейбусы. В результате многим жителям приходилось скидываться на такси, чтобы как-то добраться на работу.

В мэрии Тернополя забастовку сочли шантажом и пригрозили штрафными санкциями.

«Водители частных маршруток организовывали забастовку из-за введения в Тернополе европейской модели функционирования общественного транспорта. Их не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд, они лишены возможности «работать» с наличными. Ведь после полноценного введения электронной системы оплаты за проезд станет точно известно, сколько людей с льготами воспользовались общественным транспортом и сколько за это средств должен возместить городской совет перевозчикам», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Отмечается также что водители маршруток требуют повышения стоимости проезда для всех пассажиров до 6 грн.

Напомним, в августе 2017 года под мэрией Николаева бастовали «маршрутчики» - они требовали повысить цену за проезд до 5-8 гривен.