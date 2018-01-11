Нацполиция опубликовала видео, как во Львове девушка сбила и провезла на капоте патрульного

Во Львове камера наблюдения зафиксировала, как водитель с признаками наркотического опьянения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте.

Фрагмент видео опубликовала на своей странице в Facebook Патрульная полиция Украины.

Напомним, что ранее 7 января, во Львове женщина-водитель «Peugeot 208» с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение Правил дорожного движения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте.

Отмечается, что патрульного с ушибами, ссадинами и переломом руки забрала скорая. Автомобиль, который девушка оставила на улице Княгини Ольги, эвакуировали на штрафстоянку.

В то же время Мартин Брест на своей странице в Facebook написал, что находящуюся в бегах злоумышленницу вносят в базу Интерпола.

Напомним, ранее выяснилось, что сбившая во Львове двух патрульных женщина ранее уже провоцировала конфликты с полицией.