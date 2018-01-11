В центре Николаева водитель на «BMW» с иностранной регистрацией снес ограждение пешеходной зоны – его разыскивает полиция

В Николаеве в четверг, 11 января, водитель автомобиля «BMW» с европейским номером госрегистрации снес ограждение пешеходной зоны на улице Адмиральская в районе пересечения с улицей Московская.

Об этом сообщил Андрей Семёнов в группе «Автобыдло Николаев» на Facebook .

«Только что «BMW» на «бляхах» #GBN834 снесло ограждение пешеходной зоны, чуть не повторило Харьковскую трагедию и скрылось с места ДТП. До меня ограждение пару метров не долетело. Снесло ограждение ярмарки которое месяц уже стоит. P.S. «Фабия» только припарковалась», - говорится в сообщении.

В комментариях к посту сотрудник патрульной полиции Виктор Левченко сообщил, что недалеко от места происшествия находился пеший наряд полиции и об инциденте оповестили автопатрули. Сейчас правоохранители разыскивают автомобиль.

Напомним, движения на данном участке улицы Адмиральской перекрыто до 19 января в связи с расположением ярмарки на площади Соборной.

Как известно, по наблюдениям правоохранителей, автомобили на иностранных номерах все чаще используют для совершения преступлений.