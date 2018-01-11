В Киеве пьяный подполковник полиции влетел в столб, а потом сбежал из больницы

На Соломенской площади в Киеве случилась еще одна авария с участием нетрезвого полицейского.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Киев Оперативный».
«Около 21:45 водитель автомобиля Daewoo Nexia, г.н.з. AA0040PT, двигаясь по Митрополита Липкивского в сторону Соломенской улицы, возле Соломенской площади потерял управление и на большой скорости въехал пассажирской стороной в електроопору», — говорится в сообщении.
От удара машина начала гореть. Водитель из горящего салона выбрался самостоятельно.
По информации сообщества, им оказался подполковник национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления Эдуард Регеда.
«Находился со всеми признаками сильного алкогольного опьянения, сбежал из больницы. Как думаете, потом окажется трезвым?» — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре и разнес торговый киоск.