В Киеве пьяный подполковник полиции влетел в столб, а потом сбежал из больницы

На Соломенской площади в Киеве случилась еще одна авария с участием нетрезвого полицейского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

«Около 21:45 водитель автомобиля Daewoo Nexia, г.н.з. AA0040PT, двигаясь по Митрополита Липкивского в сторону Соломенской улицы, возле Соломенской площади потерял управление и на большой скорости въехал пассажирской стороной в електроопору», — говорится в сообщении.

От удара машина начала гореть. Водитель из горящего салона выбрался самостоятельно.

По информации сообщества, им оказался подполковник национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления Эдуард Регеда.

«Находился со всеми признаками сильного алкогольного опьянения, сбежал из больницы. Как думаете, потом окажется трезвым?» — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре и разнес торговый киоск.