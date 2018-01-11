Две жительницы Корабельного района Николаева смертельно отравились угарным газом

В Корабельном районе Николаева две жительницы смертельно отравились угарным газом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, полиция подтвердила спасателям, что в воскресенье, 7 января, жительницы Корабельного района 63 -и и 85-и лет погибли из-за отравления угарным газом.

В ГУ ГСЧС отмечают, что угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, но попадая в кровь, соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород по организму.

«С медицинской точки зрения, такие симптомы, как: ухудшение световой и цветовой чувствительности зрения, ухудшение слуха, головная боль, чувство давления могут свидетельствовать об опасной концентрации этого вещества в помещении. При более высоких концентрациях у человека будет ощущаться сильная головная боль, слабость, головокружение и тошнота. И при наличии таких симптомов следует обязательно принять безотлагательные меры чтобы не дождаться беды», - говорится в сообщении.

Также они рассказали о том, какие меры необходимо принимать при отравлении.

«Пострадавшего от воздействия угарного газа необходимо быстрее вывести на свежий воздух и немедленно вызвать медиков. Устранить поступления угарного газа в помещение, открыть окна для поступления свежего воздуха. Ни в коем случае нельзя зажигать свет или огонь, потому что такими действиями можно спровоцировать взрыв. В случае потери сознания, следует немедленно приступать к непрямому массажу сердца с попеременным исполнением искусственного дыхания, продолжается до приезда скорой или его прихода в сознание», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве четыре человека отравились угарным газом, в том числе двое детей.