В Карпатах киевлянка сорвалась в 300-метровую пропасть: получила травму ноги и рваные раны рук

В Карпатах, 9 января, девушка во время прохождения туристического маршрута не удержалась на склоне и упала в 300-метровую пропасть. В результате падения она получила травму ноги и рваные раны рук.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Первую медицинскую помощь девушке оказал ее муж. Однако из-за сложных погодных условий спасатели смогли добраться до места происшествия только через несколько часов, в 00:50 уже 10 января.

«9 января около 19:00 поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе долины Рогнеска произошла трагедия. Там 29-летняя киевлянка сорвалась с обледенелого склона и скатилась в 300-метровую пропасть. В результате она получила травму ноги и рваные раны кистей рук. Передвигаться самостоятельно она не могла», - говорится в сообщении.

Спасатели дали потерпевшей обезболивающие препараты и наложили шину на поврежденную ногу.

Напомним, что во Франции во время восхождения на гору Монблан 42-летний украинский альпинист упал со скалы и погиб.