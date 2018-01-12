В Николаеве «ЭЛУ автодорог» установило запорный замок на Ингульский пешеходный мост

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В Николаеве коммунальное предприятие Николаевского городского совета «ЭЛУ автодорог» установило запорный замок на Ингульский пешеходный мост.

Об этом КП сообщает на своей странице в Facebook.

«За счет установки запорного замка усилилась жесткость крепления понтонов моста между собой. Теперь он стал ровнее и удалось частично снивелировать перепад между его секциями», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского городского совета инициировало перекрытие движения по пешеходному мосту через реку Ингул на время проведения ремонтных работ.

Также ранее сообщалось, что из-за состояния моста сотрудники КП «ЭЛУ Автодорог» и военизированного горно-спасательного отряда откачивали воду с первого понтона пешеходного моста через реку Ингул.

Людмила Жерновская

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