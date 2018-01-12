Следствие не может установить причины пожара в одесском лагере «Виктория», где погибли дети

Из-за того, что корпус детского лагеря «Виктория» в Одессе почти полностью сгорел, подтвердить или опровергнуть какую-то одну версию причины пожара невозможно.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Согласно пожарно-технических исследований установлено четыре возможных причины возникновения пожара: возникновение пожара от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тления табачного изделия); от короткого замыкания; вследствие занесения постороннего источника зажигания; от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (электрокипятильник)», — говорится в сообщении.

Кроме того, строительно-технические исследования показали, что работы по реконструкции корпусов выполнены не так, как в проектной документации и не по требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. При этом горюче-смазочных материалов экспертиза не обнаружила.

Напомним, пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), прокуратура – по статье 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Позже полиция Одессы открыла третье уголовное производство – по статье 366 («Служебный подлог»).

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу на поруки народных депутатов. Кроме того, уволившейся в связи с трагедией заместителю мэра Одессы Зинаиде Цвиринько предъявили подозрения в служебной халатности, но суд отпустил ее под личное обязательство.

В конце октября прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу облуправления ГосЧС. Чиновник мог знать о нарушениях в лагере, но не принял необходимые меры по частичной или полной остановке его работы.