На Николаевщине спасатели тушили пожар возникший из-за неправильной эксплуатации печи

В Очаковском районе Николаевской области из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления горел металлический вагончик охранника.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В четверг, 11 января, сотрудники 22 Государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар металлического вагончика, расположенного вблизи села Черноморка.

К тушению пожара площадью 12 квадратных метров привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава. Выяснилось, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, что ранее на Николаевщине горел заброшенный дом.