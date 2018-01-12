Госинспекция сообщила о нарушении, случившемся в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС

В работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС зафиксировали нарушение, сработала технологическая защита.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«Энергоблок №3 работал на мощности Nел = 1000 МВт. В 22:45 под действием защиты произошло отключение главного циркуляционного насоса №1, в результате чего энергоблок был автоматически разгружен до мощности Nел = 590 МВт. По предварительной оценке, это событие квалифицировано как нарушение… Замечаний по работе технологической защиты не было. Создана комиссия по расследованию причин нарушения. Радиационная обстановка на площадке Южно-Украинской АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что третий энергоблок Южно-Украинской АЭС ранее отключали из-за нарушения в работе генератора. По окончании текущего ремонта, в ноябре 2017 года его подключили к энергосистеме Украины.