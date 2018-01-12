«Ситуация под контролем»: по Николаевской области зафиксировано девять случаев заболевания корью, из них двое детей

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В Николаевской области по состоянию на 11 января, зафиксировано девять случаев заболевания корью. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев.

«Ситуация по заболеваемости корью в Николаевской области. По состоянию на 11.01.2018 года медиками зарегистрировано 9 случаев, из них детей - 2. Подтвержден диагноз у 1 взрослого», - пишет Багрянцев.

Также, он сообщает, что ситуация находится под контролем руководства области, управления здравоохранения и специалистов соответствующих служб.

Напомним, ранее Управление здравоохранения Николаевского горсовета сообщало, что в городе на 11 января зарегистрировано четыре случая заболевания корью у взрослых

Юлия Давиденко

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