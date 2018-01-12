В Одессе на ходу загорелся трамвай - двое людей получили травмы

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В Одессе в пятницу, 12 января, во время движения загорелся трамвай с пассажирами, в результате чего пострадало двое людей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

Так, в 11:17 в Службу спасения пришло сообщение о возгорании трамвая на улице Торговая на углу улицы Старопортофранковская. В 11:23 на место происшествия прибыли спасатели. Установлено, что открытым пламенем горит трамвай, пассажиры эвакуированы до прибытия пожарных подразделений. Во время самостоятельной эвакуации получила травму ноги женщина.

«В 11:29 пожар локализован и в 11:46 ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается»,  - говорится в сообщении.

 

 

В свою очередь местное издание «Культурометр» сообщает, что еще у одного мужчины была разбита голова.

 

Напомним, что на Николаевщине на ходу загорелся грузовик «MAN».

Виолетта Чех

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