В Запорожье неизвестные расстреляли бизнесмена, объявлен план-перехват «Сирена»

В Хортицком районе Запорожья около полудня нападающие на автомобиле «Ланос» посреди улицы в упор расстреляли предпринимателя и отобрали у него деньги.

Об этом сообщает «УНИАН».

Злоумышленники на автомобиле преградили путь бизнесмену, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Пострадавшего забрала "скорая" помощь.

Предприниматель занимался торговлей мяса, и у него при себе была дневная выручка, которую забрали нападавшие.

В Запорожье объявлен план-перехват «Сирена» - полицейские ищут автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

Спикер Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик в эфире «112 Украина» рассказала подробности происшествия.

- Пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении. Он уроженец Каменец-Подольского, приехал для реализации мясных изделий на территорию Запорожья. После реализации товара подъехали 2 автомобиля и заблокировали его автомобиль, там находились трое неизвестных, совершили выстрел в мужчину из неустановленного оружия, забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении, - сказала она.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные расстреляли авто – погиб бизнесмен.