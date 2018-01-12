На Донетчине школьнику во время попытки изготовить взрывчатку по рецепту из интернета оторвало пальцы

Попытка изготовить самодельное взрывное вещество закончилась для 14-летнего школьника из Торецка Донецкой области потерей пальцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Рецепт взрывчатки подросток нашел в интернете.

«Парень в интернете нашел инструкцию о том, как из подручных средств изготовить взрывчатое вещество и решил поэкспериментировать. Подросток пытался смешать ингредиенты, которые в обычных условиях используются в быту. Однако смесь взорвалась в руке», - говорится в сообщении.

Сейчас школьник находится в больнице под наблюдением медиков. Его жизни ничего не угрожает, однако ребенок остался без нескольких пальцев.

Напомним, в Николаеве СБУ задержала военного, изготавливавшего взрывчатку для продажи террористам.