В центре Николаева на остановке обнаружили мертвым бездомного поэта 18+

В Николаеве в пятницу, 12 января, на остановке Соборная обнаружили мертвого мужчину и женщину, находившуюся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание 0512.

Отмечается, что мужчина умер до приезда кареты скорой помощи, а женщину госпитализировали. По предварительной информации, оба они употребляли алкоголь.

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства выясняются.

В свою очередь, издание «Новости N» сообщает, что мужчина, который умер, оказался николаеским поэтом Дмитрием Чепилко.

Чепилко большую часть своей жизни проработал журналистом, был военным корреспондентом, прославился как поэт. В недавнее время он оказался на улице - обстоятельства того, почему он стал бездомным, неизвестны. Летом 2017 года николаевцы призывали в соцсетях помочь поэту, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах. При этом сообщалось, что поэт отказывался принимать от людей деньги. Очень часто его можно было заметить на Соборной за чтением книг и газет.

В 2016 году николаевский режиссер Евгений Цымбалюк снял о Чепилко документальный фильм.