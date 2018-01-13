В Запорожской области мужчина бросил гранату в машину бывшей жены, женщина находится в тяжелом состоянии

В одном из сел Мелитопольского района Запорожской области мужчина бросил в салон автомобиля своей бывшей жены ручную гранату.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции передает Интерфакс-Украина.
Как сообщается, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения, а машина загорелась.
«Как установила полиция, бывшие супруги выясняли отношения в салоне автомобиля, а после ссоры мужчина вышел из машины и бросил на заднее сидение гранату», - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшая находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы.
При этом ранее судимый бывший супруг с места происшествия сбежал, и прятался в заброшенном доме пока не был задержан правоохранителями.
Напомним, во двор жительнице Николаева бросили гранату и похоронный венок.