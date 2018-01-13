В Запорожской области мужчина бросил гранату в машину бывшей жены, женщина находится в тяжелом состоянии

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В одном из сел Мелитопольского района Запорожской области мужчина бросил в салон автомобиля своей бывшей жены ручную гранату.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения, а машина загорелась.

«Как установила полиция, бывшие супруги выясняли отношения в салоне автомобиля, а после ссоры мужчина вышел из машины и бросил на заднее сидение гранату», - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы.

При этом ранее судимый бывший супруг с места происшествия сбежал, и прятался в заброшенном доме пока не был задержан правоохранителями.

Напомним, во двор жительнице Николаева бросили гранату и похоронный венок.

Роман Свиридов

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