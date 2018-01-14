«Ночью ждем большой снег», – «ЭЛУ автодорог» отчиталось о подготовке к непогоде в Николаеве

КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского городского совета сообщает, что техника предприятия переведена в режим круглосуточного дежурства в связи с надвигающейся непогодой.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

«Николаевцы, с первым снежком! Утром мы обработали солью основные проблемные участки городских дорог, спуски, подъемы. Техника и персонал предприятия работают в режиме круглосуточного дежурства. По прогнозам - сегодня ночью ждём большой снег», – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве для бездомных открылся пункт обогрева.