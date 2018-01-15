В Португалии на пожаре во время карточного турнира погибли восемь человек

В португальском городе Вила-Нова-да-Раинья произошел пожар, погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили травмы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мэр Хосе Антонио де Хесус заявил в телевизионных выступлениях, что более 60 человек принимали участие или смотрели карточный турнир в местном центре отдыха, когда начался пожар. Это двухэтажное здание, находящееся в 260 км к северо-востоку от Лиссабона», – говорится в сообщении.

Точная причина пожара пока не установлена, предположительно это могло произойти из-за взрыва отопительного котла.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Черкасчине во время пожара погибли четверо детей