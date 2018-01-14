Под Луцком сожгли машину дочери заместителя председателя Волынского окружного административного суда

На Волыни, в селе Змиенец сожгли машину дочери заместителя председателя Волынского окружного амдинистративного суда Виктора Мачульського.

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на субботу, 13 января, сообщает портал Волынь24.

Несколько машин пожарных прибыли по вызову к одному из особняков в селе Змиенец около 02:00.

«Поджог, облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова», — рассказал один из соседей Мачульских.

В управлении ГосЧС в Волынской области подтвердили факт пожара.

«В 01:50 поступило сообщение от жителей села Змиенец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению с 2 ближайших пожарных частей города Луцка. В 01:58 спасатели прибыли на место. В 02:01 — локализовали пожар, в 02:25 -ликвидировали», — сообщили пожарные.

Как выяснилось, сгорел внедорожник Mitsubishi. Огонь также пребросился на рядом расположенную летнюю кухню.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве ночью сгорел «Mitsubishi», на котором ездил прокурор Белан