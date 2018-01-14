В Турции самолет с пассажирами на борту едва не упал в Черное море, выкатившись за пределы взлетной полосы

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Фото: Twitter/@AnalystTK
В Турции в аэропорту города Трабзон пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и чуть не упал в Черное море.

Об этом со ссылкой на агентство «Anadolu» сообщает «Новое время». 

«Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800. Пострадавших нет. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, эвакуированы», – говорится в сообщении.

В результате инцидента самолет застрял на краю обрыва.

Аэропорт уже возобновил работу. Причины случившегося выясняются.

Напомним, ранее в Австралии самолет упал в реку: шесть человек погибли.

Анатолий Чубаченко

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