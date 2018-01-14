В Борисполе пьяная водитель на «BMW», убегая от патрульных, снесла столб и дерево

В субботу, 13 января, в Борисполе Киевской области пьяная женщина за рулем «BMW» сбила электроопору и дерево, пытаясь скрыться от патрульных.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя на своей странице в Facebook.

Отмечается, что во время патрулирования примерно в 02:00 инспекторы заметили, как водитель автомобиля «BMW 318», выезжая с парковочной площадки на улице Киевский Шлях, пересек двойную сплошную полосу. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал, а увеличив скорость, попытался скрыться. Патрульные начали преследование.

«Направляясь по маршруту «BMW», инспекторы выявили автомобиль на перекрестке улиц Полевая и Лесная. Женщина не справилась с управлением и сбила электроопору и дерево. Патрульные заметили у нарушительницы явные признаки алкогольного опьянения», - уточнили в полиции.

На место происшествия патрульные вызвали вызвали карету скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Бориспольскую центральную районную больницу.

Напомним, ранее в Харькове пьяный мужчина за рулем «Daewoo Lanos» врезался в дерево и пытался откупиться от патрульных.