В Киеве под больницей нашли тело бездомного мужчины: Полиция открыла уголовное дело

Полиция расследует смерть бездомного мужчины, чье тело было найдено возле парковочной площадки, рядом с больницей на улице Братиславской.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Медики, прибывшие на место происшествия, осмотрели тело погибшего. По итогам осмотра, было отмечено, что мужчине было 40-45 лет. При нем не было никаких документов.

Видимых признаков насильственной смерти также не было найдено.

Стоит отметить, что впервые информация о случившемся появилась вчера вечером в соцсетях. Пользователи утверждали, что бездомный обратился в больницу за медицинской помощью, но там якобы отказали, поскольку у него не было денег.

Вскоре глава наблюдательного совета больницы Анатолий Велимовский у себя на Facebook опроверг эти обвинения, подчеркнув, что мужчина за помощью к медикам не обращался.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в центре Николаева на остановке обнаружили мертвым бездомного поэта.